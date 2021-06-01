Лукашенко пригласил следователей из Донбасса пообщаться с Протасевичем

Следователи из Донбасса могут провести опрос создателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией, передает РИА Новости.

«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту [России Владимиру] Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у ведущих это дело следователей будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе», — сказал он.

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Лукашенко также прокомментировал заявление Протасевича о грозящей ему смертной казни. «У нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — заявил белорусский лидер.

27 мая Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

В пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР заявили, что Протасевич обстреливал населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелого вооружения: пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов и зенитных установок. В результате погибли и были ранены мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура.

Ранее 1 июня белорусский телеканал ОНТ показал новые кадры допроса Протасевича. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске», — говорит создатель Telegram-канала NEXTA на видео. Что именно он сказал, не уточняется. Полная версия допроса будет показана 2 июня.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.