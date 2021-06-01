Адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лице

Адвокат бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича объяснил появление ссадины у него на лбу, пишет «Московский комсомолец».
На видео с Протасевичем, опубликованным после его задержания, некоторые пользователи заметили следы пыток на лице блогера.
Адвокат Инесса Оленская заявила, что Протасевич отрицает, что его избивали. Более того, он отметил, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а его — по имени-отчеству.
«На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила», — добавила юрист.
Ранее семья бывшего главреда NEXTA подала заявление о возможном избиении сына при задержании.
Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, и лайнер совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения об угрозе взрыва.