Адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лице

Адвокат бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича объяснил появление ссадины у него на лбу, пишет «Московский комсомолец».

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На видео с Протасевичем, опубликованным после его задержания, некоторые пользователи заметили следы пыток на лице блогера.

Адвокат Инесса Оленская заявила, что Протасевич отрицает, что его избивали. Более того, он отметил, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а его — по имени-отчеству.

«На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила», — добавила юрист.

Ранее семья бывшего главреда NEXTA подала заявление о возможном избиении сына при задержании.

Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, и лайнер совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения об угрозе взрыва.