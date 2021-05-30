Семья Протасевича подала заявление о возможном избиении сына при задержании

Семья бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA подала заявление о возможном избиении сына при задержании. Об этом «Би-би-си» рассказал отец оппозиционера Дмитрий Протасевич.

Родители Протасевича уверены, что их сына избили. Ранее появилось видео с блогером, на котором он говорит, что чувствует себя хорошо и дает признательные показания. При этом некоторые зрители разглядели на его лице следы пыток.

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«Мы подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на этом видео. И если есть основания, возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц. Конечно, нас власти очень ограничивают [в информации], мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей», — рассказал отец задержанного.

Сестре Протасевича удалось передать ему передачу в минское СИЗО КГБ. «Она передала то, что там разрешено — предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена», — сказал Дмитрий Протасевич.

Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как самолет, на котором он лете из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.