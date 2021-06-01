Появились новые кадры допроса Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ показал новые кадры допроса бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

«Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске», — говорит Протасевич на видео. Что именно он сказал, не уточняется. Отмечается, что полная версия допроса будет показана 2 июня.

Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, и лайнер совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения об угрозе взрыва.