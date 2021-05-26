Спецслужбы опровергли слежку за Протасевичем при посадке на рейс

Греческие спецслужбы опровергли информацию о слежке за основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем при посадке на рейс авиакомпании Ryanair, вылетавший в Вильнюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудники изучили списки пассажиров и камеры видеонаблюдения в аэропорту вылета в Афинах и не обнаружили людей, которые якобы следили за бывшим главредом NEXTA.

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии. Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о недостоверности данных о том, что на борту летевшего из Афин самолета Ryanair находились сотрудники белорусского КГБ. «Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться», — подчеркнул политик.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Представители ХАМАС официально опровергли свою причастность к инциденту.