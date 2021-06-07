Бывший СССР
 
Последние новости
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
Девушки вскарабкались в нижнем белье на самую высокую гору страны
МВД утвердило правила отправки россиян в вытрезвители
Оппозиция обвинила Пашиняна в принуждении учителей к агитации за партию власти
Франция заявила о беспрецедентной победе над Google
В Госдуме заявили о возможной опасности просочившейся из Украины в Крым воды
Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку
Бизнесу предсказали новую глобальную угрозу
Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»
Переписка пользователей популярного мессенджера оказалась под угрозой
Новости партнеров
Прослушать новость

Зеленский пообещал оставить Украину без олигархов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оставить страну без олигархов, передает ТАСС.

«За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это», — сказал он.

Ранее бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего президента Петра Порошенко внесли в реестр олигархов, который предусмотрен соответствующим законопроектом. «В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной Раде есть, и не один», — пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Законопроект внес в парламент Зеленский. Документ запрещает олигархам финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Среди критериев для признания олигархом указаны значительное влияние на СМИ и участие в политических процессах.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что власти Украины насчитали в стране 13 олигархов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Коломойского и Порошенко занесли в реестр олигархов
Украинских олигархов объявили угрозой национальной безопасности
Зеленский внес в Раду законопроект для борьбы с олигархами
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 4 мая
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева

«Дебальцево напоминало Сталинград».

Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
04:18 4 июня

Отец Протасевича отреагировал на интервью сына фразой «не верю ни слову»

02:58 4 июня

Протасевич рассказал о роли в подготовке силового переворота в Белоруссии

02:17 4 июня

Протасевич на госканале признался в организации протестов в Белоруссии

Бывший СССР00:01 8 мая
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г.

«Откровенный цинизм».

Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
23:23 3 июня

Протасевич открестился от участия в войне в Донбассе

22:30 3 июня

Украинский экс-министр раскритиковал Зеленского за навязывание «боязни России»

22:25 3 июня

Протасевич заявил о финансировании NEXTA российским олигархом

Бывший СССР00:02 1 мая

Любой ценой.

Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
22:21 3 июня

Протасевич рассказал о планах на будущее и расплакался

21:47 3 июня

Протасевич признался в уважении к Лукашенко

21:22 3 июня

Протасевич раскрыл источники финансирования белорусской оппозиции

Россия
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
Россия перечислила нарушения ракетного договора со стороны США и Запада
Задержаны готовившие новые теракты члены «Аль-Каиды»
«Эти люди чужды и опасны».
Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
Суд по делу MH17 не получит от США спутниковые снимки
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия пьяных солдат с поезда
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Киргизия обвинила Таджикистан в провокации на границе
Основатель NEXTA отреагировал на признания Протасевича в интервью
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Азербайджанские журналисты подорвались на мине в Нагорном Карабахе
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Киргизский вертолет неудачно сел на спорной границе с Таджикистаном
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
Минфин исключил запрет доллара при расчетах
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Госдуме предложили использовать криптовалюту для обхода санкций
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
В Белоруссии из-за инфляции ужесточили заморозку цен
Кирилл Каем«Возврата к прошлому нет»
Старший вице-президент по инновациям «Сколково» рассказал о поддержке бизнеса
Член совета директоров «Роснефти» назвала конкурентные преимущества компании
Все материалы
Силовые структуры
Бастрыкин заинтересовался арестом и делом застрелившего россиянина полицейского
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Приговоренный к 24 годам за расстрел сослуживцев Шамсутдинов попал на зону
Заведено новое дело после инцидента со случайным убийством россиянина в Мошково
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В МВД прокомментировали обращение жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Боец вспомнил о победе в уличной драке вместе с футболистом сборной России
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
Бывшего шефа полиции приговорили к 2170 годам за заговор против «Фенербахче»
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
Задержанной в Париже российской теннисистке разрешили покинуть Францию
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Сборная Бразилии по футболу отказалась участвовать в Кубке Америки
Все материалы
Культура
Певица Гречка совершила каминг-аут
«За обедом было очень много вина»
Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом
RosaliaГлавная музыка месяца:
берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
Шинейд О'Коннор заявила об уходе из музыки
Главные кинопремьеры лета:
«Черная вдова», «Отряд самоубийц», Pixar и Питер Джексон
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.
Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница ПМЭФ потребовала от Собчак 50 миллионов рублей за образ эскортницы
«Я вас уничтожу»
 
Автограф Дурова выставили на продажу за 20 миллионов рублей
«Люди платят за это такие деньги?»
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию. Почему с этим никто не борется?
В работе Mail.Ru произошел сбой
С чистыми руками
 
Ведущий Первого канала рассказал о взаимоотношениях с пасынком
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку
Голландец Шульц перед судом, 1935 годСокровища бутлегера.
Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
Потерянный в кинотеатре кошелек вернулся к хозяйке через 46 лет
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Диетолог назвал опасные при похудении фрукты и ягоды
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Водителя укусила сброшенная на него орлом смертельно ядовитая змея
Все материалы
Единственную в мире Alfa Romeo Vittoria продадут с аукциона
Удивительные автомобили Бразилии: вы о них не знали
Bianco, Farus и другие спорткары страны уличных банд и футбола
Tesla отказалась от самой дальнобойной версии Model S
Видео: кладбище гоночных машин
Блогеры нашли в Подмосковье таинственное поле с машинами на миллионы долларов
Mazda полностью локализует производство двигателей и машин в России
Топ-25 самых продаваемых автомобилей в России
Итоги продаж новых легковых автомобилей в мае 2021 года
Автомобили Kia подорожали в России шестой раз за год
Все материалы
Дом
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы