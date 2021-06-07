Зеленский пообещал оставить Украину без олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оставить страну без олигархов, передает ТАСС.

«За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это», — сказал он.

Ранее бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего президента Петра Порошенко внесли в реестр олигархов, который предусмотрен соответствующим законопроектом. «В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной Раде есть, и не один», — пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Законопроект внес в парламент Зеленский. Документ запрещает олигархам финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Среди критериев для признания олигархом указаны значительное влияние на СМИ и участие в политических процессах.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что власти Украины насчитали в стране 13 олигархов.