Украинцы назвали самого вредного олигарха

Почти каждый третий украинец назвал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука олигархом, наносящим наибольший вред стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Украинского института будущего», презентованные в агентстве «Интерфакс-Украина».

Согласно представленным данным, самым опасным среди богатейших людей Украины Медведчука назвали 30,6 процента опрошенных. Второе место в антирейтинге занял бывший президент страны Петр Порошенко — 25,6 процента респондентов, третья строчка досталась бизнесмену Игорю Коломойскому — 18,7 процента, четвертая — банкиру Ринату Ахметову — 13,4 процента.

Социологическое исследование было проведено 15-17 мая. В нем приняли участие 1200 украинцев из всех регионов, за исключение неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Погрешность результатов не превышает 3,5 процента.

Ранее стало известно, что большинство граждан Украины полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления республики в НАТО. Совсем не поддерживают стремление страны вступить в Североатлантический альянс только 12 процентов украинцев, еще семь — скорее не поддерживают.