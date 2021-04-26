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Большинство украинцев сочли неправильным курс развития страны

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Фото: Reuters

Большинство украинских граждан сочли неправильным курс развития своей страны, назвав ее самой актуальной проблемой территориальный конфликт в Донбассе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF).

По данным исследования, с утверждением что Украина развивается в неверном направлении, согласились 68 процентов опрошенных. Обратное мнение высказали лишь 17 процентов респондентов, еще 15 процентов затруднились ответить однозначно.

Самыми важными проблемами для республики в текущей ситуации большинство опрошенных назвали войну на юго-востоке страны — 40 процентов, низкие зарплаты и пенсии — 36 процентов, коррупцию — 31 процент, высокие тарифы на коммунальные услуги — 29 процентов и пандемию коронавируса — 27 процентов.

Кроме того, около 44 процентов украинцев уверены, что власти регулярно нарушают их права и свободы, 56 процентов уверены в обратном. При этом более 40 процентов опрошенных заявили, что не готовы отстаивать их перед государством.

В опросе приняли участие 2,4 тысячи совершеннолетних граждан со всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Украине территорий в Донбассе. Погрешность исследования не превышает 2,05 процента.

Ранее в апреле стало известно, что большинство граждан Украины полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления республики в НАТО. Совсем не поддерживают стремление страны вступить в Североатлантический альянс только 12 процентов украинцев, еще семь — скорее не поддерживают.

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