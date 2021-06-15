МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО из-за скептических беспокойств ряда стран по поводу возможной реакции России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. И задача сейчас — работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа», — объяснил Кулеба нежелание принимать страну в НАТО.

Он отметил, что, несмотря на этот фактор, Украина должна продолжать внедрять реформы в рамках получения ПДЧ.

14 июня президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории страны не являются препятствием для этого.

Ранее НАТО опубликовало итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит вступление Украины в НАТО на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом в конце июля.