Зеленский оценил позицию НАТО насчет членства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оценил заявление НАТО, подтверждающее возможное вступление страны в альянс. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Приветствую понимание партнерами из стран НАТО всех рисков и вызовов, с которыми мы имеем дело. <...> Украина заслуживает должную оценку ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности», — написал украинский лидер.

Ранее 14 июня НАТО опубликовало итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. «Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по собственным достоинствам», — говорится в тексте сообщения.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит вступление Украины в НАТО на встрече с американским лидером Джо Байденом.