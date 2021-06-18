Украина заявила о способности ВСУ взять Донецк и Горловку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что армия способна взять под контроль Донецк и Горловку, но не делает этого из-за нежелания большого числа погибших. Об этом сообщает издание «Корреспондент».

По словам Данилова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100 процентов готовы защищать своих граждан.

«Можем ли мы взять [города под контролем ДНР]? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет нести ответственность?» — сказал секретарь СНБО.

Данилов также обвинил Россию в распространении сепаратистских настроений на юге Украины.

Ранее секретарь СНБО заявил о невозможности выполнения Минских соглашений в текущем виде.