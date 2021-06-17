В Киеве заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в текущем виде

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о невозможности выполнения Минских соглашений в текущем виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник считает, что с Минскими соглашениями нужно работать, других нет, но выполнить их в текущем виде Киев не может.

Ранее правительство Украины подготовило план по сдерживанию «агрессивной политики России», и рекомендовало СНБО утвердить ее в нынешнем виде. Основной упор власти предлагают сделать на активизации диалога с союзниками, которые будут поддерживать украинские инициативы на международном уровне.