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Путин назвал единственное обязательство России по Украине

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Джо Байденом в Женеве назвал реализацию минских соглашений единственным обязательством Москвы по Украине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У Москвы есть единственное обязательство по урегулированию ситуации на Украине — способствовать реализации положений "Минска-2"», — заявил президент.

На той же встрече с журналистами Путин сообщал, что участники переговоров затронули тему вступления Украины в НАТО «мазком», неглубоко.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление, запланированы раздельные пресс-конференции. Байден уехал со встречи на час раньше, чем планировалось изначально.

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