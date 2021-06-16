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Путин и Байден не пригласили друг друга в гости

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Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не стали приглашать друг друга в гости. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал таких приглашений», — заявил Путин. Он отметил, что для подобных встреч должны «созреть» подходящие условия.

По словам российского лидера, Байден в ходе двусторонней встречи вспоминал о своей семье, в частности, о словах мамы. Он подчеркнул, что такие высказывания не относятся к делу, но показывают уровень моральных ценностей американского президента. Путин также заключил, что после встречи с коллегой из США у него не появилось новых иллюзий, как не было и старых. «Откуда вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может», — сказал он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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