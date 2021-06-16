Путин и Байден договорились о возвращении послов

Послы России и США вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин уточнил, что они с Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя это заявление президента, прикинул, что российский посол Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон уже до конца текущего месяца.

Встреча двух лидеров началась в 13:35 по Женеве, а завершилась на час раньше запланированного. Путин и Байден общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи политики запланировали раздельные пресс-конференции, конференция американского лидера начнется в половине девятого по московскому времени.

В начале беседы Путин выразил надежду, что переговоры окажутся продуктивными. Он поблагодарил президента США за инициативу провести встречу. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия, отметив, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу».