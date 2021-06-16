Путин рассказал о разговоре с Байденом после резких слов в его адрес

Президент России Владимир Путин рассказал о телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом после его резких слов в адрес российского лидера. Он высказался в ходе пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин заявил, что Байден позвонил ему после интервью, в ходе которого позволил себе резкие заявления. «Мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться — мы встретились», — подчеркнул он. По словам президента, он в очередной раз убедился, что американский лидер — очень опытный человек.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил грубое высказывание в адрес российского президента.