Правительство Украины подготовило план сдерживания России

Правительство Украины подготовило обновленную стратегию внешнеполитической деятельности, включающую в себя план сдерживания «агрессивной политики России», и рекомендовало Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердить ее в нынешнем виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый документ закрепляет стремление Украины к интеграции с Евросоюзом и НАТО, а также предполагает комплекс мер по обеспечению национальной безопасности в Черноморском и Балтийском регионах. «Политика РФ сегодня является основной угрозой для Украины и Европы», — утверждается в стратегии.

Как следует из обновленного плана, в рамках противостояния Киев будет использовать против «российской агрессии» исключительно политико-дипломатические меры. Основной упор власти предлагают сделать на активизации диалога с союзниками, которые будут поддерживать украинские инициативы на международном уровне.

Главными площадками для сдерживания Москвы руководство республики пожелало сделать «Крымскую платформу» и переговоры в «нормандском» формате.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно принять республику в свои ряды, заверив, что в противном случае ее суверенитет окажется в опасности. «Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — уверен глава государства.