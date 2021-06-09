Украинский омбудсмен назвала российские паспорта в Донбассе «аусвайсами»

Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова назвала «аусвайсами» российские паспорта, которые получают жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает Vesti.ua.
По словам Денисовой, выдано уже 584 тысячи паспортов. Жители берут их, чтобы выжить, считает омбудсмен.
«Почему человек берет этот российский "аусвайс" — чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если у него нет такого паспорта, то не предоставляют медицинское лечение», — заявила Денисова.
Она добавила, что осенью в России пройдут выборы в Госдуму.
«И они считают, что там будет тоже что-то вроде избирательного округа, и граждане Украины, которые получат эти "аусвайсы", пойдут голосовать», — отметила Денисова.
В начале мая МВД России сообщило, что более 527 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса получили паспорта РФ.
Аусвайсы — документы, удостоверяющие личность, которые выдавались жителям немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны.