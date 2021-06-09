Украинский омбудсмен назвала российские паспорта в Донбассе «аусвайсами»

Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова назвала «аусвайсами» российские паспорта, которые получают жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает Vesti.ua.

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По словам Денисовой, выдано уже 584 тысячи паспортов. Жители берут их, чтобы выжить, считает омбудсмен.

«Почему человек берет этот российский "аусвайс" — чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если у него нет такого паспорта, то не предоставляют медицинское лечение», — заявила Денисова.

Она добавила, что осенью в России пройдут выборы в Госдуму.

«И они считают, что там будет тоже что-то вроде избирательного округа, и граждане Украины, которые получат эти "аусвайсы", пойдут голосовать», — отметила Денисова.

В начале мая МВД России сообщило, что более 527 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса получили паспорта РФ.

Аусвайсы — документы, удостоверяющие личность, которые выдавались жителям немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны.