Украина решила отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию

Украина решила внести изменения в законодательство и отменить штрафы за въезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса через Россию. Об этом сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Он напомнил, что согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из Донбасса или наоборот, получают штраф. По словам Арестовича, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой.

Арестович отметил, что необходимо согласовать снятие этого запрета с рядом ведомств, однако ситуация держится на контроле.

2 мая МВД России сообщило, что 527 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса получили российские паспорта. При этом почти двум тысячам жителей самопровозглашенных республик отказали в гражданстве. Отмечается, что 40 процентов заявлений отклонили из-за того, что их владельцы имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии и других причин.