Зеленский оценил возможность договоренности Байдена с Путиным по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность того, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин достигнут договоренности по судьбе республики без ее участия. Интервью Зеленского иностранным СМИ опубликовано на его официальном сайте.

Зеленский отметил, что «весь мир ждет» результатов встречи Путина и Байдена. «Я это открыто говорю и радуюсь, потому что когда люди садятся и говорят, даже если они выйдут без результата — это уже результат их встречи», — сказал он.

Президент назвал очень справедливой формулировку «Не решайте за Украину без Украины», но признал, что «это полностью не работает». По его мнению, Путин и Байден будут говорить о Донбассе.

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«Считаю, что страшного в этом ничего нет. Но решать за Украину — это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата», — заявил Зеленский.

Он добавил, что никто не знает россиян лучше, чем украинцы, и наоборот. «Поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет», — заключил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что «никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, признаваться не будут».

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.