Глава офиса Зеленского дал прогноз по встрече Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден будет придерживаться принципиальной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такой прогноз дал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Встреча Джо Байдена и Владимира Путина очень важна. Думаю, весь мир будет наблюдать за ней. Несколько дней назад президент Джо Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить все вопросы, в частности относительно этой встречи с президентом России и позиции США на этой встрече», — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживают ее территориальную целостность и суверенитет.

Ранее офис Зеленского опубликовал пресс-релиз о его телефонном разговоре с Байденом. Изначально в сообщении говорилось, что президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей плана действий по членству в НАТО. Позже эта информация исчезла из релиза. СМИ сообщали, что это было сделано после претензий Вашингтона.