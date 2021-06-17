Россия
 
Последние новости
Кремль раскрыл источник озвученных Путиным данных о кибератаках США
Кравчук заявил об опасности российско-белорусских учений
Россиянка стала суррогатной матерью ради покупки машины и лодки для мужа
Аксенов объяснил заплыв спасателей за его лодкой в затопленной Керчи
Женщинам детородного возраста захотели запретить алкоголь
Ереван и Москва обсудили размещение пограничников ФСБ на границе с Азербайджаном
Россиянам пообещали ипотеку под 10 процентов и дороже
«Газпром» впервые раскрыл выручку от поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Человечество приблизилось к получению чистой энергии из солнечного света
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с Зеленским

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин готов ко встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, подтвердили в Кремле. Однако новых данных об возможных переговорах на высшем уровне пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, Путин уже ранее выражал готовность встретиться с Зеленским, причем об этом он заявлял лично. «Уверен, что в этом плане ничего не поменялось», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что пока никаких конкретных шагов в сторону организации встречи между Путиным и Зеленским предпринято не было, поэтому подготовка к возможному саммиту российского и украинского президентов не ведется.

Ранее Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным. Он отметил, что на переговорах необходимо обсудить вопросы прекращения войны и нормализации отношений между Москвой и Киевом. «Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет», — сказал Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент место встречи Путина и Зеленского не обсуждается, но при этом предпринимаются попытки согласовать повестку. Он добавил, что в целом организовать встречу будет очень сложно, однако если Киев увидит, что на ней можно будет решить вопросы с войной в Донбассе, то «не пожалеет никаких сил», чтобы она состоялась.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным
На Украине заявили о сложности организации встречи Путина и Зеленского
Путин раскрыл предложенную Зеленским тему для переговоров
Киев захотел включить «трудные вопросы» в повестку встречи Путина и Зеленского