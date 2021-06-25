Зеленский рассказал о связи Порошенко с коррупционными схемами Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам по вывозу угля из Донбасса в сговоре с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом пишет портал «Новости Донбасса».

Поводом для обвинений стала публикация проектом Bihus.info аудиозаписей предполагаемых переговоров Порошенко и Медведчука. На них слышно, как неизвестные с голосами, похожими на голоса этих политиков, обсуждают нелегальную в рамках украинского законодательства покупку угля с шахт Донбасса в 2014-2016 годах, связи с российским истеблишментом и приватизацию имущества.

По мнению Зеленского, действия экс-президента и представителя ОПЗЖ следует трактовать не иначе как государственную измену. Он пояснил, что еще до публикации «пленок» украинские власти получали сведения о попытке политиков обогатиться за счет войны. «Было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом», — рассказал глава государства.

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Он также подчеркнул, что предыдущая власть не была заинтересована в окончании конфликта в Донбассе и переходила даже не «красные», а «кровавые линии» в попытке заработать на смерти военных и мирных жителей. «Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же», — пояснил Зеленский.

После этих обвинений украинская партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, отвергла все обвинения действующего президента. Депутаты назвали его слова ложью от первого и до последнего слова и добавили, что от уголовной ответственности за клевету Зеленского спасает только президентский иммунитет. «Ваше время обвинять предшественников кануло в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие», — говорится в заявлении партии.

Ранее Порошенко подал иск о клевете против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Политика возмутили слова знаменитости, сделанные в эфире одной из украинских радиостанций. Гордон утверждал, что Порошенко вступил в преступный сговор с [президентом России Владимиром] Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь в 2014 году. Позже журналист заверил, что суд превратится в «рейтинговое шоу».