Гордон назвал Порошенко и Путина участниками «одной банды»

Журналист Дмитрий Гордон назвал бывшего лидера Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина участниками «одной банды». Об этом он заявил в ток-шоу «Право на владу». Запись программы доступна на YouTube-канале ТСН.

«Месяц назад адвокат Петра Алексеевича сказал, что собирается подать на меня в суд за то, что я заявил, что Порошенко и Путин, по моим данным, договорились о сдаче Мариуполя», — рассказал журналист, комментируя иск в суд украинского экс-президента против себя.

«То, что Порошенко и Путин, Порошенко и Медведчук — это все одна банда, я сейчас утверждаю», — заявил Гордон. По словам журналиста, его помощники послушали 35 часов записи переговоров лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, где «многократно звучит Порошенко». «Это позор Украины. Это ужас. Людям с некрепкой психикой это слушать нельзя», — заключил он.

«Подавайте в суд, будет весело. Будет такое шоу, что рейтинги зашкалят», — добавил журналист.

Накануне Порошенко подал иск о клевете в Шевченковский районный суд Киева против Гордона. В мае политика возмутили слова журналиста, сделанные в эфире одной из украинских радиостанций. Гордон утверждал, что Порошенко «вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь» в 2014 году.