Кравчук назвал Медведчука врагом Украины

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского Пятого канала заявил, что лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук превратился во «врага Украины».

«Я думаю, деньги и характер [причина этого], характер — он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он», — сказал политик.

При этом Кравчук отметил, что верит в политическое будущее Медведчука на Украине. Он также добавил, что глава ОПЗЖ нужен президенту России Владимиру Путину, так как он «близок по характеру». «Я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения», — подчеркнул Кравчук.

Ранее генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука. Депутату вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.