Порошенко отказался прийти на допрос СБУ по делу Медведчука

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался прийти на допрос Службы безопасности (СБУ) в качестве свидетеля по уголовному делу против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Как утверждают спецслужбы, политик должен был прийти на допрос к следователю 27 мая, однако проигнорировал его без объяснения причин. «[Теперь] его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса — 31 мая 2021», — говорится в сообщении.

В свою очередь, издание «Страна.ua» отметило, что в качестве предлога для отказа от явки в СБУ Порошенко сослался на поездку в зону боевых действий в Донбассе. Цель его визита на передовую и сроки возвращения остаются неизвестными.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

Позже глава политсовета ОПЗЖ заявил, что в 2014 году получил разрешение на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от Александра Турчинова и Петра Порошенко. Следствие захотело выяснить подробности этого эпизода и наделило бывшего президента статусом свидетеля.