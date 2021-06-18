Порошенко подал в суд на Гордона из-за его слов о сговоре с Путиным

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подал иск о клевете в Шевченковский районный суд Киева против журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката политика Илью Новикова.

«Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Обычных в таких случаях дополнительных требований, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлено», — сообщил Новиков. По словам юриста, эта мера связана с тем, что факт искажения событий 2014 года имеет принципиальное значение для общества, а извинения Гордона уже «не могут ничего изменить»

В мае Порошенко возмутили слова Гордона, сделанные в эфире одной из украинских радиостанций. Журналист утверждал, что экс-президент «вступил в преступный сговор с президентом России Владимиром Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь» в 2014 году.

Ранее Гордон в эфире телеканала «Украина 24» пригрозил России партизанской войной и «невиданным отпором» в случае проведения наступательной операции в Донбассе. «Если они сунутся сюда, земля будет стрелять», — заверил журналист.