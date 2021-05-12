Порошенко подаст в суд на Гордона

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подаст иск о клевете против журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката политика Илью Новикова.

По его словам, Порошенко возмутили слова Гордона, сделанные в эфире одной из украинских радиостанций в начале мая. Журналист утверждал, что экс-глава государства «вступил в преступный сговор с президентом России Владимиром Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь» в 2014 году.

Защита настаивает, чтобы ведущий опроверг свои высказывания в суде или заявил, что они являются лишь догадкой и не претендуют на объективность. «Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать — что он не знает об этом достоверно, а так думает», — сказал Новиков.

Он добавил, что свои объяснения по поводу произошедшего Гордон сможет высказать уже в суде, а не в формате ток-шоу, «которое мало к чему обязывает». «К этому давно шло, и очевидно, что этот момент наступил», — подчеркнул юрист.

Ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» пригрозил России партизанской войной и «невиданным отпором» в случае проведения наступательной операции в Донбассе. «Если они сунутся сюда, земля будет стрелять», — заверил журналист.