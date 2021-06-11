В Киеве назвали условие начала переговоров с Россией о подаче воды в Крым

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал условие для переговоров с Россией о возобновлении подачи воды в Крым. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению Разумкова, Киев может начать обсуждение этого вопроса, только если будет точно понимать, на какие уступки готова пойти Москва.

Материалы по теме «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести? Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал, что власти могут изменить свою позицию по водоснабжению Крыма при «очень серьезных уступках» России.

Воду можно «менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса» и возвращение неподконтрольных территорий на условиях Украины, пояснил Арестович.

«Мне бы хотелось слышать это все-таки не от спикера ТКГ, а от тех, кто намного более углублен в этот процесс», — отметил Разумков.

По словам главы Рады, «теоретически возможно все», но необходимо «понимать всю палитру имеющихся вопросов». «Это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучит замечание, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе это просто разговор ради разговора», — сказал он.

МИД Украины, в свою очередь, заявил, что вода будет подана в «деоккупированный» Крым.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.