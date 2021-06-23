Партия Порошенко потребовала закрыть границы с Россией из-за коронавируса

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала закрыть границы с Россией из-за индийского штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте политсилы.

В заявлении «ЕС» сказано, что Украина оказалась под угрозой новой вспышки пандемии, к которой власть абсолютно не готова. Между тем в России последние недели бушует индийский штамм, который значительно заразнее предыдущих. Если вирус не сдержать на границе, новая волна пандемии накроет Украину еще до осени, утверждают соратники Порошенко.

«"Европейская солидарность" требует срочно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемиологической ситуации», — заявили в партии.

Ранее власти Москвы сообщили, что рост заболеваемости COVID-19 в российской столице вызван целым рядом причин, главная из них — индийский штамм, на который приходится 90 процентов новых случаев.