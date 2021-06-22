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Власти назвали число москвичей с иммунитетом к индийскому штамму коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве вызван целым рядом причин, главная из них — индийский штамм коронавируса, на него приходится 90 процентов новых случаев, при этом иммунитет к нему у более чем 20 процентов москвичей. Такое число назвала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

Также она добавила, что дома лечатся примерно 70 процентов заболевших.

Ранее руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что в Москве ревакцинация граждан станет возможной через несколько дней, сейчас идет нормативное урегулирование этого вопроса.

22 июня в Москве вводится временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек, сообщили на сайте мэра. Ограничения касаются мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях.

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