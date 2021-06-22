В Москве запретили посещать кафе и рестораны без защиты от коронавируса

Власти Москвы запретили посещать кафе и рестораны без защиты от коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Согласно сообщению, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Тестирование надо пройти в лаборатории города, которая передает сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Его можно будет получить при использовании электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС ИНФО, единого портала Госуслуг или специального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля — она будет препятствовать проходу в зону посадочных мест посетителей без кодов. Предприятия, не следующие требованиям, смогут продавать продукцию только на вынос или доставку.