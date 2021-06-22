В Москве зафиксирован суточный рекорд смертей из-за коронавируса — 86. Это максимальные показатели с 19 января, тогда было зарегистрировано 84 летальных исхода, следует из статистики «Яндекса».

Всего в столице от коронавируса умерло 21 598 человек.

За последние сутки в столице выявили 6555 новых заражений COVID-19, с начала пандемии — 1 300 709.

Суточный показатель выздоровления составил 3458, общий — 1 123 295.

Ранее сообщалось, что в России выявили максимальное с февраля число смертей из-за коронавируса за сутки — 546. За весь период пандемии в стране умерли 30 347 человек. Общее количество заражений составляет 5 350 919.