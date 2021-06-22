Россия
 
Последние новости
Путин обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году
В Москве зафиксирован суточный рекорд смертей из-за коронавируса
Черчесова посчитали лучшим тренером после вылета сборной России с Евро
Матвиенко сделала прививку от COVID-19 назальной вакциной
Прокурор запросил 15 лет тюрьмы для бывшего соперника Лукашенко
В сети высмеяли бодибилдера-женоненавистника из Tinder
Власти Москвы предложили ввести новые штрафы для автомобилистов 
В России выявили максимальное с февраля число смертей пациентов с COVID-19
Названа сумма призовых сборной России за выступление на Евро
Назван главный симптом коронавируса у привитых
Новости партнеров
Прослушать новость

В России за сутки выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 715. Общее количество инфицированных достигло 5 350 919, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 22 июня.

16 715
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего случаев — 6555 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Московская область (1871 случай) и Санкт-Петербург (1065 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (7 случаев), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 5 случаев).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 546 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 30 347 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 11 177. Всего выздоровели 4 899 450 пациентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчики «Спутника V» заявили о защите вакцинированных от летальных исходов
Назван главный симптом коронавируса у привитых
В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса