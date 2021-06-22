В России за сутки выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 715. Общее количество инфицированных достигло 5 350 919, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 22 июня.

16 715 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего случаев — 6555 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Московская область (1871 случай) и Санкт-Петербург (1065 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (7 случаев), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 5 случаев).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 546 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 30 347 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 11 177. Всего выздоровели 4 899 450 пациентов.