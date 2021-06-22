Назван главный симптом коронавируса у привитых

Чихание является главным симптомом при коронавирусе у вакцинировавшихся пациентов. Об этом сообщает издание Express.

По данным посвященного коронавирусу исследования ZOE COVID Symptom Study, частое чихание может быть симптомом COVID-19. Названный признак часто проявляется у пациентов, которые ранее вакцинировались и впоследствии все же заразились.

Обычно чихание не является явным признаком COVID-19, оно даже не входит в число самых распространенных симптомов. К последним относят высокую температуру, озноб, постоянный кашель, потерю обоняния, головную боль, одышку, боли в груди, проблемы с кишечником и прочее. При этом чихание чрезвычайно распространено в теплое время года и чаще является симптомом аллергии.

Специалисты объяснили, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком COVID-19. При появлении данного признака у привитых пациентов врачи рекомендовали оставаться дома и сделать тест на коронавирус.

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что молодые россияне стали тяжелее переносить коронавирус. «Люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большое количество тяжелых случаев среди молодых», — сказал специалист.