Разработчики «Спутника V» заявили о защите вакцинированных от летальных исходов

Вакцина «Спутник V» практически на 100 процентов защищает от тяжелых и летальных случаев коронавируса, несмотря на новые штаммы. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

«"Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев», — заявил Гущин.

Он добавил, быстрота разработки «Спутника V» связана с наличием «вакцинной платформы», которой воспользовались ученые. «Мы исследовали, как лучше всего вырабатывать этот аденовирус, как сделать его безопасным, какие дозы использовать на животных и на людях для того, чтобы вакцина действительно обладала всеми преимуществами»,— сказал Гущин.

Ранее в Минздраве заявили, что повторная вакцинация «Спутником V» должна проходить с частотой раз в год или раз в два года. По словам заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева, эффективность российского препарата от коронавируса сохраняется при повторной вакцинации.