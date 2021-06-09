Создателю «Спутника V» присудили госпремию по науке

Создатель вакцины против коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург получит госпремию по науке за 2020 год, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, премию присудили заведующему лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу. «Их успех при создании "Спутника V" не был случайностью — у России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Эти люди, несомненно, заслуживают премии и максимального внимания публики», — сказал Фурсенко.

Как добавил советник российского лидера по культуре Владимир Толстой, за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год госпремия присуждена митрополиту Илариону, певице Хибле Герзмава, скульптору Александру Рукавишникову.

Государственная премия является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед общество и государством. Лауреаты помимо денежного вознаграждения, которое с 2020 года было увеличено до 10 миллионов рублей, получают диплом, почетный и фрачный знаки.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».