В России число случаев коронавируса превысило 5 миллионов

Число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции превысило отметку в 5 миллионов, составив 5 001 505. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Уточняется, что за все время пандемии COVID-19 победили 4 617 762 соотечественника. Число летальных исходов достигло 118 482. Бороться с коронавирусом продолжают 265 261 человек.

За последние сутки в стране выявили 8951 новый случай COVID-19. При этом больше всего инфицированных выявлено в Москве(2924), Санкт-Петербурге (842) и Московской области (769).