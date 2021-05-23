В России выявили 8951 новый случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 8951 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 001 505. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

8951 новый случай COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2924), Санкт-Петербурге (842) и Московской области (769). Меньше всего — в Тыве (6), Магаданской области (5) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 357 человек, всего с начала пандемии — 118 482.

Суточный показатель выздоровлений составил 7297, общий — 4 617 762.