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В России выявили 8951 новый случай коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 8951 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 001 505. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

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Больше всего заражений выявлено в Москве (2924), Санкт-Петербурге (842) и Московской области (769). Меньше всего — в Тыве (6), Магаданской области (5) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 357 человек, всего с начала пандемии — 118 482.

Суточный показатель выздоровлений составил 7297, общий — 4 617 762.

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