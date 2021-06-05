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Гинцбург заявил о ненужности яиц при производстве «Спутника V»

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Фото: Rouelle Umali / Global Look Press

Для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» яйца не используются, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что вакцина создается на синтетических средах, соответственно, центр имени Гамалеи не закупает для нее яйца.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал, что из-за необходимости специальных яиц для производства вакцин, в том числе вакцин от коронавируса, Россия попала в полную зависимость от их импорта. По его словам, для производства нужны специальные яйца — без патогенной микрофлоры, — но таких фабрик в стране нет.

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