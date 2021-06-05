Российские власти уточнили слова о зависимости от яиц

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт уточнил, что Россия сейчас не зависит от импорта пищевых яиц. Речь идет только о СПФ-яйцах (свободных от патогенной микрофлоры), которые нужны для производства вакцин, указали власти. Его слова приводит ТАСС.

«Прежде всего стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — уточнил он.

Ранее в интервью РБК Данкверт сказал, что страна находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, они нужны в том числе для производства препарата от COVID-19. По его словам, такие яйца производят на специальных фабриках, а в России таких нет.

Что касается пищевых яиц, то в начале июня Минпромторг призвал ретейлеров повысить на них закупочные цены. В ведомстве полагают, что таким образом получится не допустить сокращения поголовья кур и дефицита в дальнейшем. Ранее, в мае, газета «Ведомости» сообщила, что производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек.