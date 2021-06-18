Минздрав назвал частоту повторной вакцинации «Спутником V»

Повторная вакцинация «Спутником V» должна проходить с частотой раз в год или раз в два года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, передает ТАСС.

По словам Гриднева, эффективность российского препарата от коронавируса при повторной вакцинации сохраняется. Также он напомнил, что благодаря наращиванию промышленного производства отечественная вакцина стала доступнее в России.

Ранее в Минздраве объяснили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут успешно применяться для ревакцинации. В ведомстве отметили, что для людей старше 60 лет рекомендуется применять «Спутник V».

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».