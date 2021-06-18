В России впервые с февраля выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.
17 262
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего — в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).
По данным оперативного штаба, за сутки полностью выздоровели 10 954 человек, скончались 453 человека.
Всего в стране выявлено 5 281 309 случаев заражения, с начала пандемии умерли 128 445 человек.
18 июня в Москве выявили максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии. За сутки в столице выздоровело 3 784 человека, а 78 пациентов скончались.