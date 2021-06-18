Собянин продлил ограничения по коронавирусу до 29 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня. При этом режим нерабочих дней в столице завершится 21 июня. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает РИА Новости.

Действующие ограничения касаются работы фуд-кортов, заведений общепита (за исключением продажи продукции на вынос), детских игровых комнат и зоопарков, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке с 23:00 до 6:00.

Вместе с этим в столице проведут эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве. По словам Собянина, несколько ресторанов в городе объявят «бесковидными» с 19 июня. Из указа градоначальника следует, что для таких заведений отменяется ограничение на работу в ночное время. Также в документе сообщается, что QR-код для доступа в подобные места можно получить в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Ранее сообщалось, что мэр Москвы заявил о введении в столице ограничений на посещение массовых мероприятий. По его словам, с пятницы, 18 июня, на них сможет присутствовать до тысячи граждан.