Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько ресторанов в Москве объявят «бесковидными» с 19 июня, сообщает ТАСС в пятницу, 18 июня.

Из указа градоначальника следует, что для COVID-free заведений отменяется ограничение на работу в ночное время. Также в документе сообщается, что QR-код для доступа в такие рестораны можно получить в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».

«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора — двух десятках ресторанов», — заявил Собянин, отметив, что с данным предложением выступили сами московские рестораторы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы заявил о введении в столице ограничений на посещение массовых мероприятий. По его словам, с пятницы, 18 июня, на них сможет присутствовать до тысячи граждан.