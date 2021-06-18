Россия
 
Последние новости
Собянин ограничил посещаемость массовых мероприятий в Москве
Украинскому депутату пригрозили уголовным делом за призыв расстрелять оппозицию
Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня
Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации в Москве
Девушка стала голубой после неудачного окрашивания и прославилась
В Москве задержали муниципального депутата Хараидзе
Россиянин убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
В Госдуме придумали наказание для украинских фанатов за оскорбления Путина
США показали применение «убийцы» российских С-400 по «оккупированному» острову
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько ресторанов в Москве объявят «бесковидными» с 19 июня, сообщает ТАСС в пятницу, 18 июня.

Из указа градоначальника следует, что для COVID-free заведений отменяется ограничение на работу в ночное время. Также в документе сообщается, что QR-код для доступа в такие рестораны можно получить в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».

«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора — двух десятках ресторанов», — заявил Собянин, отметив, что с данным предложением выступили сами московские рестораторы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы заявил о введении в столице ограничений на посещение массовых мероприятий. По его словам, с пятницы, 18 июня, на них сможет присутствовать до тысячи граждан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня
Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации в Москве
Собянин ограничил посещаемость массовых мероприятий в Москве