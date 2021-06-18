Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня

Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», — говорится в документе.

Этим же указом градоначальник продлил до 29 июня действие запрета на оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах, посещения детских игровых комнат и зоопарков. До указанной даты продлевается запрет на оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос), проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке в период с 23:00 до 6:00.

12 июня Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. По словам мэра, ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник предрек, что число случаев заражения коронавирусом в столице 18 июня может превысить девять тысяч. Кроме того, он отметил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких решений по коронавирусным ограничениям.