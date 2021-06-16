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Москвичи оценили решение о новой нерабочей неделе

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Фото: Pixabay

Одинаковое число жителей Москвы выступило за и против введения нерабочих дней с 15 по 19 июня, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, передает РБК.

Оценили положительно решение властей 37 процентов москвичей. Жители столицы напомнили об ухудшении ситуации с COVID-19 в Индии и Латинской Америке и выступили за «неослабевающий контроль в борьбе с коронавирусом». Такая же доля респондентов высказалась против введения нерабочих дней на фоне пандемии.

Еще 14 процентов опрошенных выступили за ужесточение ограничений в Москве. Среди их предложений — закрытие границ, принудительная вакцинация и повторное введение режима самоизоляции. Другие 27 процентов респондентов поддержали введение строгих мер, однако без локдауна. При этом 41 процент опрошенных выступил против ужесточения мер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19. По его словам, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70 процентов.

12 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

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