Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По словам Собянина, динамика распространения коронавируса в Москве оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов населения.

Он добавил, что такая динамика не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом.

16 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что показатели по коронавирусу продолжают ухудшаться, а рост госпитализаций составляет более 70 процентов. По ее словам, койки могут закончиться через 2-3 недели.

12 июня Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта.