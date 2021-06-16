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Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жителям Москвы снова разрешили сидеть на скамейках в парках. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале городского правительства.

«При посещении территорий общегородского значения, (...) указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)», — говорится в документе.

Ранее был опубликован указ Собянина с новыми коронавирусными ограничениями, передаетРИА Новости. В нем было указано, что с 13 по 20 июня в том числе запрещается использование на территориях парков детских и спортивных площадок, беседок и лавочек. За соблюдением требования должны были следить сотрудники полиции, Росгвардии и объединения административно-технических инспекций Москвы, в том числе с использованием камер видеонаблюдения. За нарушение грозил штраф в 4 тысячи рублей.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление, обязав провести в столице вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Позднее такое же решение приняли власти Московской области.

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