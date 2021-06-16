Кремль исключил обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, речи об этом не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков исключил такой сценарий на фоне появления приказов властей Москвы и Подмосковья о введении обязательной вакцинации для сотрудников.

Ранее 16 июня стало известно, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Как объяснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, решение касается только работников контактных сфер.

Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Подмосковья. Роспотребнадзор обязал вакцинировать работников торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, культурных и спортивных мероприятий. Бизнес должен организовать вакцинацию сам.